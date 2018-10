Fraîche Liste // Novembre 18

“Je passerais pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux”, chante Angèle dans “Balance ton quoi”, et la contredire ferait de nous de biens mauvaises personnes. Du coup, pas de radio. Notez que très peu de nos confrères ont eu cette élégance, plongeant la pauvre jeune femme dans l’embarras malgré tous ses efforts pour échapper aux griffes du hit parade. Alors on les voit venir, les malandrins. “Snobisme !”, qu’ils crient, des trémolos dans la voix. Angèle serait-elle trop grand public pour Radio Campus Paris ? Certainement pas autant que Lomepal, qui signe sur le superbe projet Reduxer d’Alt-J l’un de ses plus beaux textes d’amour en posant sa voix sur “3WW”, sans jamais dire je t’aime. Et tout déjà famous qu’il est, on compte bien vous le passer tout de même en boucle. Au même titre que Columbine, “le groupe le plus détesté”, qui chante chante, “Borderline”, à s’en casser la voix. Comme quoi, ce n’est pas la popularité qui nous rebute. Même s’il est vrai que le plaisir de programmer sur nos ondes quelques voix que vous ne connaissez sans doute pas encore anime nos longues soirées de réunion. Comprenez, on adore Odezenne (surtout Simon) et le clavier incandescent de “Au Baccara”, mais on sait déjà que vous aussi. Alors que Student Kay, bon petit gars la tête pleine de rêve, qui bosse sa prod depuis des mois et lâche comme ça, sans prévenir, une BOMBE comme “Je Rêve”, on sait bien que vous ne l’entendrez pas partout ailleurs. Bon présentée comme ça, la Fraîche Liste de novembre ressemble à une compile de sons rap mélo, mais ce n’est qu’un leurre car on sait que comme nous, c’est ce que vous attendez de novembre. Du mélo. Et bien c’est raté. Le réchauffement climatique ne touche pas que le lac d’Annecy mais aussi nos coeurs, qui refusent de suivre la saison et vont craquer pour la house de plage colorée de reggae de Zenzile ou la funk subsaharienne de Vaudou Game. Côté rock, Vice a une nouvelle fois annoncé sa mort dans un édito à la mi-octobre. Et si la Toussaint est l’occasion de rendre hommage à ceux qui nous ont quitté, branchez-vous sur le 93.9 et venez commémorer avec nous au son des Viagra Boys, de Brace! Brace!, des Scumbag Millionaire et de Buxton. Et n’oubliez pas de préparer vos tongs, décembre arrive bientôt.

Texte: Erwan Duchateau

Programmation: Christophe Da Cunha, Erwan Duchateau, Thomas Guillot, Simon Huver