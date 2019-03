Fraîche Liste // Mars 19

As The World Turns (Jessica Pratt), difficile en cette fin février avec ce temps estival de réaliser que justement, nous sommes à la fin du mois de février. Car c’est en effet une envie de farniente au soleil à manger une glace parfum Amarena – Stracciatella qui nous habite, comme en plein cœur du mois d’Août.

In Real Life (Buvette), le réchauffement climatique a des conséquences sur la météo, les glaciers, les océans, les risques naturels, la biodiversité, la santé, mais aussi sur la création musicale où, dira-t-on « il n’y a plus de saison ». Et ça, à Radio Campus Paris, on l’a bien remarqué.

Si la Fraîche Liste répond à un ancrage temporel strict (chaque mois, on propose 30 morceaux issus des sorties du mois), à regarder la playlist de mars, rien ne laisse envisager une quelconque tombée de neige, une descente de piste verte ou bien même un temps gris, pluvieux et maussade.

On aperçoit en effet Au Crépuscule des Dieux (Songe) le Papillon de Zed Yun Pavarotti, Moussa nous incite à flotter, on se laisse aller avec Vogue Merry et Louis Jucker nous propose d’observer la mer. Avec ça c’est sûr, on a vraiment envie de passer du temps au bord de (Varnish) La Piscine.

Mais ce qu’on a surtout remarqué à Radio Campus Paris, c’est que ce sont bel et bien les artistes qui sont à l’origine du réchauffement climatique. Ce sont eux qui font monter la température. Et ce mois-ci, dans la Fraîche Liste (qui, vous l’aurez compris, n’a jamais aussi mal porté son nom), trois d’entre eux n’y vont pas avec le dos de la cuillère : Tu m’électrises (Paul Vervaine), Faisons l’Amour (PH Trigano) et Avale-moi (O)… Tout un programme.

À ce rythme, dans trente ans, nous serons assurément incapables de survivre à la chaleur ou aux pics de pollution.

Tiny Ruins voit d’ailleurs certainement juste dans Holograms : « As holograms, he said, it’s how we dance in the future »

Texte: Simon Huver

Programmation: Christophe Da Cunha, Erwan Duchateau, Thomas Guillot, Simon Huver

Pour découvrir la Fraîche Liste complète: