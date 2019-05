Fraîche Liste // Mai 19

Que reste-t-il de nos amours dans l’air du temps de ce premier mai ? Dressez la tête, tendez le cou, que sentez-vous ? Sont-ce là les effluves de quelques hortensias ? C’est une vraie question, dites-le-moi, j’ignore totalement ce que sont les hortensias. Je ne sais d’ailleurs même pas l’écrire. Saviez-vous qu’il y a un “h” à “hortensia” ? Qu’importe. Ne répondez pas. Nous ne sommes pas dans le même espace-temps. Deux choses cependant nous rapprochent : je suis chez moi alors que j’écris ces lignes, et vous êtes chez vous alors que vous les lisez. Et dans l’air, ni vous ni moi ne sentons d’hortensia, car ici c’est Paris, comme on le chante dans les travées des stades de la capitale, et qu’à Paris, en mai comme en avril et tous les mois depuis des mois, une seule odeur domine : celle de la lutte. Elle a un goût qui pique façon lacrymogène, elle ne caresse pas le nez mais elle le cogne, comme un flic dans un journaliste en pleine manif, comme un flic quand il charge place de la République. “Oula, qu’est-ce que c’est que cette saillie politicarde ?” vous demandez-vous, vous qui attendez qu’on vous serve de la culture comme un barman vous servirait un scotch, pour oublier les tracas du quotidien. Et bien c’est nous, Radio Campus Paris. C’est notre ADN, qui dégouline sur chacune de nos activités. Nous sommes une radio de gauchiste, une radio qui est fière de la vision du monde pour laquelle elle se bat, une radio dont les jeunes reporters, formés par l’excellente école de Radio Parleur, battent le pavé en ce premier mai, bravant les moult dangers qu’implique le simple fait de manifester aujourd’hui dans notre démocratie, pour rapporter des images, et faire vivre l’information indépendante. Et cette lutte quotidienne, la Fraîche Liste aussi a envie de la faire vivre, à sa façon, à son échelle.

Comme Bagarre en “Kabylifornie”, “Je lève mon verre et mon majeur en l’air”, prêt à bouffer tous les “petits gosses friqués” au son de Cocaine Piss, l’esprit embué dans les guitares des Psychotic Monks. Chien Bleu le rap mieux que nous, “Ce soir, on fout le bordel” et “Fuck les voisins ils m’aiment pas, ces bâtards les murs ils veulent cimenter” comme le dit LALA &ce dans son langage fleuri. Trop de violence, c’est les vacances ? Mais vous savez, Paris n’est pas une fatalité. Il n’en est pas moins vrai que la lumière existe. Laissez-vous donc aller à la tentation de jouer, le temps d’une journée, au trentenaire flâneur. Prenez le RER B, jusqu’à ce que la route s’arrête. Saint-Rémy-lès-Chevreuse, son chemin de Coubertin, le long duquel se trouve sa ferme, son château, ses prés paisibles et ses pelouses ensoleillées. Dans votre promenade, les mélodies acoustiques dépouillées de CLAW. ou celles, plus orchestrées, de Troy Von Balthazar, la voix lactée de Weyes Blood ou les “échos échos” de Suna seront les parfaits éléments de votre “Dolce Vita” façon Mr Oizo et Phra. C’est aussi ça, la Fraîche Liste de mai. Enfin faites comme nous, faites ce qu’il vous plaît.

Texte: Erwan Duchateau

Sélection musicale: Christophe Da Cunha, Erwan Duchateau, Simon Huver, Thomas Guillot