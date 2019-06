Fraîche Liste // Juin 19

“Ce titre, il a accompagné tous mes dimanches pluvieux de mai, alors il pourrait très bien accompagner ceux de juin”.

Il a raison, Simon. Rien ne ressemble plus à un dimanche pluvieux qu’un autre dimanche pluvieux. Plus encore, rien ne ressemble plus à nos dimanches pluvieux que vos dimanches pluvieux. C’est encore là ce qui nous lie par-dessus tout, et nous pousse dans notre orgueil à croire que nos goûts peuvent être les vôtres. Nous vivons dans le même monde où nous connaissons des événements semblables qui nous font ressentir des émotions similaires que nous diluons dans la même musique qui, au choix, raconte ou ne raconte pas ce que nous ressentons mais c’est pas grave, tant que ça dilue ça fait du bien alors remplissons nos verres. C’est l’art qui imite la vie, qui imite l’art, et en fait est-ce que finalement nous ne sommes pas tous unis main dans la main par notre amour de la musique ? Oui, j’ai échoué à Miss France, mais mes compères programmateurs n’ont pas fait mieux. En plus au fond, Simon n’a pas forcément raison. Où serait le charme de dimanches pluvieux semblables en tout point ? Ne réside-t-il justement pas dans leur absence de fatalité ? Un dimanche pluvieux, c’est une page blanche qui se noircit à la vitesse d’un petit vieux à la caisse d’un supermarché. C’est le théâtre de toutes les créativités. C’est le temps suspendu à la volonté du farniente. Et heureusement pour vous, les vôtres ne dépendent pas des nôtres. Pas des miens, en tout cas.

Le R&B de plage de Nilüfer Yanya dont parlait Simon est entré sans difficulté dans notre sélection de juin tant ses claviers dorés portent hors du temps la voix de son interprète. Mais il nous fallait penser à tous les dimanches pluvieux. Ceux qui sont encore des samedis soirs, avec les Psychedelic Porn Crumpets, Mr Ray ou Charly Bliss. Ceux qui se lèvent tout beaux tout frais sans avoir besoin de chercher le doliprane en tâtonnant de peur d’ouvrir les yeux, avec Abel Chéret et son “Amour Saignant”, qui préfère à la sucrerie d’un dimanche collé au lit la passion d’une étreinte de folie. Ceux passés à la belle étoile, la tête dans les Nuées de Matías Enaut à guetter “Pégase” du coin de l’oeil. Ceux passés à faire le con comme un “Jeune Bawleur”, le flow d’AMØ dans les oreilles. La Fraîche Liste, en cette fin d’année, est une myriade de dimanche pluvieux d’été.

Texte: Erwan Duchateau

Sélection: Christophe Da Cunha, Erwan Duchateau, Simon Huver, Thomas Guillot