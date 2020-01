Fraîche Liste // Janvier 20

On pourrait vous souhaiter le bonheur, la famille, la santé, mais la Fraîche Liste n’est pas votre grand-tante et de toute façon, nous ne sommes pas certains que simplement souhaiter “la famille” ait un quelconque sens. Plus que vous transmettre des souhaits, ce sont des promesses que nous portons à vos yeux dans ces lignes, et à vos oreilles dans les sons qu’elles accompagnent : 2020 sera l’année du retour d’un rock psychédélique au sommet, l’année d’un punk anglais toujours plus ravageur, l’année qui sacrera les producteurs indépendants, aujourd’hui légion, qui font mûrir leurs projets sur le web depuis des lustres. 2019 fut l’année des femmes dans le monde de la pop, 2020 sera l’année des femmes dans celui du rap. “Eh mais vous allez vouloir nous mettre des femmes partout ou quoi ?!”. Oui. Partout. Des femmes dont le flow claque celui de vos rappeurs préférés. Des femmes qui bossent en indé dans un genre ou l’on a fait de la virilité une qualité. Fini les albums de 23 pistes sans projet pour alimenter des playlists Spotify sans personnalité. La Fraîche Liste vous souhaite de nous suivre si vous voulez passer une bonne année.

Edito: Erwan Duchateau

Programmation: Christophe Da Cunha, Erwan Duchateau, Simon Huver, Mylène Mauricrace