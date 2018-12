Fraiche Liste // Décembre 18

Un soir de semaine, il pleut dehors mais les locaux sont surchauffés. Nous sommes dans le studio de production.

L’endroit ne paye pas de mine : c’est une boite transparente, enclavée dans les bureaux de la rédaction de Radio Campus Paris. Normalement les bénévoles s’en servent pour fignoler la production de leur émission en enregistrant des jingles et autres virgules. Mais une fois par mois, le studio accueille le club le plus select de Radio Campus Paris : la réunion des programmateurs. Plongée dans les coulisses de la Fraiche Liste. Générique.

Ils sont quatre ou plutôt : on est quatre, on va arrêter de faire croire que c’est un narrateur extérieur qui s‘intéresse à tout ça. Une fois par mois, chacun emmène les morceaux qu’il souhaite mettre en avant dans la Fraiche Liste, en rotation lourde sur Radio Campus Paris. Il y a Christophe, directeur d’antenne au charisme magnétique ; Erwan, l’hirsute satyre satyrique ; Simon, gendre idéal toujours bien coiffé ; et Thomas, votre humble serviteur.

Pendant cette soirée, tout le monde veut s’incruster, les gens font semblant d’avoir des questions à poser ou des papiers à faire signer pour pouvoir profiter de quelques minutes au sein du studio et ainsi avoir l’illusion d’appartenir à l’élite.

On ne va pas aborder tout le processus de décision car celui-ci peut paraitre obscur. Il faut savoir préserver le mystère. Il faut avoir que tout se règle à coup de duels au pistolet, d’insultes fleuries, d’échanges passionnés mais non moins réfléchis, de négociations acérées et autres combos noms-adjectifs n’ayant rien à voir l’un avec l’autre. Mais c’est important pour le côté épique de la chose.

A la fin de la session, l’odeur est animale, l’air empli de testostérone mais la sélection est faite. On vous laisse l’écouter la Fraiche Liste de décembre. Passez de bonnes fêtes.

Texte: Thomas Guillot

Programmation: Christophe Da Cunha, Erwan Duchateau, Thomas Guillot, Simon Huver