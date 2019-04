Fraîche Liste // Avril 19

“L’avenir dure (trop) longtemps”, ne chante pas Vania De Bie-Vernet sur son dernier album Unfinished Business. Ne chante pas car le musicien parisien livre là un disque de compositions électros plus ou moins expérimentales, tendance claviers électronica et brodage afrobeat, complètement instrumentales. Vous vous contenterez donc des titres pour vous faire une idée du propos, “Tracées par nos usages”, “Conservation des espaces” ou encore “Les erreurs et le silence des sens”. Le label nantais sur lequel sort son album, Super Apes, ne vous dit sans doute rien, mais si c’est le cas sachez que nous avons d’avance une certaine tendresse pour vous. Et alors que l’album atterrissait dans notre boîte mail, voici en substance la réponse que nous fîmes à Peter, du label : “merci pour l’envoi, l’album est très cool ! Par contre je ne sais pas si nous pourrons le mettre en Fraîche Liste, de l’électro instrumentale ce n’est pas facile à passer…”. Quelle réponse terrible. Terrifiante. Sommes-nous à ce point pris par les exigences fictives de la diffusion FM pour d’emblée nous refuser ce plaisir ? Non, définitivement, il fallait proposer un titre de ce disque en réunion. Ne serait-ce que pour se rassurer, au moment où le scepticisme des collègues l’emporterait, où le titre serait refusé, pouvoir se dire “ouf, au moins mon sentiment était le bon, nous ne pouvons pas diffuser cela”. Comprenez, l’auteur de ces lignes, et de la réponse faite à Peter, n’est pas non plus un grand connaisseur de musiques électroniques. Il peut s’enjailler sur un titre qui, dans le genre, n’est finalement pas si incroyable que cela, et il sait qu’il peut se tromper. C’est là tout l’intérêt de décider à plusieurs.

Un titre fut donc choisi, celui qu’on imagine alors le plus “accessible” pour le public de Radio Campus Paris. “C’est plutôt sympa”, furent les premiers mots de notre directeur d’antenne, Christophe, au bout d’une trentaine de secondes d’écoutes. “Mais je ne sais pas, dans l’absolu, je préfère qu’on assume à fond le délire des artistes et qu’on présente au public des titres plus forts d’eux. Tu en as un autre de ce disque ?”. Mais oui ! Mais dans mes bras Christophe ! C’est toi qui est dans le vrai ! “L’avenir dure (trop) longtemps” intégra donc la Fraîche Liste à l’unanimité.

Et c’est finalement quelque chose dont nous pouvons nous targuer, nous les programmateurs de Radio Campus Paris. Avoir des relations avec les attachées presse d’artistes et de label pourrait parfois nous contraindre à nous contenter des titres que les artistes ont pensés “pour les radios”. Le simple fait fait qu’ils aient été pensés pour nous retire néanmoins parfois beaucoup du sel qui fait la personnalité de l’artiste en question, qui lui aussi peut parfois avoir envie de faire des concessions sur son univers pour bénéficier d’un peu plus de promos. Parce que c’est ainsi que tourne le monde, ma bonne dame. Mais pas chez nous. Ainsi notre Fraîche Liste d’avril contient certes comme les autres une grande proportion de singles, mais surtout 100% de titres dont l’intérêt a été pesé, mesuré, débattu. Le magnifique duo entre ombre et lumière d’Esteban Van Der Guy et Mathieu Saïkaly, la rayonnante pop japo-niaise de CHAI, l’entêtant flow de 7 Jaws, le chill beat de Tami T et les grosses guitares d’Elio Ricca. Emballé, pesé, rien que pour vous. Bon appétit.

Texte: Erwan Duchateau

Programmation: Christophe Da Cunha, Erwan Duchateau, Thomas Guillot, Simon Huver