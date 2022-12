FRACTURE II // 135 vision 360° // 06.12.2022

135, où la vision musicale à 360°

L’épisode d’aujourd’hui est consacré à 135, groupe pluridisciplinaire et considérablement productif, ce collectif d’environ une quinzaine de personnes (mais qui compte en réalité une multitude d’adeptes, d’ami.e.s, de curieux et de membres fantômes) évoluent sous les arbres et bâtiments gris du treizième et cinquième arrondissement.

Parce qu’ils ont bien grandi depuis leurs premières rencontres, le collectif continue d’accueillir des membres pour produire et composer ensemble.

L’émergence ici, n’a rien d’amateur : en effet, les uns portent des regards tantôt de producteurs, tantôt de graphistes, tantôt de manageurs sur le travail des autres. Chacun est acteur et décideur du groupe, ce qui, humainement est parfois lourd à gérer, mais permet de créer une synergie créative et surtout, de faire beaucoup, beaucoup et beaucoup de musique.

Fondateurs de la Dry Musique, dont ils expliquent la recette dans ce podcast; ils nous permettent ici de faire un état des lieux, de parler techno, mélodie, DMV et nous ont proposé d’aller voir leur dernier concert.

Allumez-vos radios, on va vous réchauffer…

Bienvenue dans Fracture

Merci à Milo et Aaron pour leur aide sur le podcast <3

Merci à Milo pour la photo

Merci à tout le public du Punk Paradise pour les voix

Et vive Jack Lang (modérément)