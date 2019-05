Flute fever avec Naïssam Jalal 06.05.19

De nombreux saxophonistes ont été d’occasionnels flutistes mais il y a peu d’instrumentistes qui se sont entièrement dévoués à la flute. les noms de Jeremy Steig ou James Newton sont ceux qui arrivent le plus rapidement et puis plus récemment il y a bien sûr Nicole Mitchell. En France on peut citer Michel Edelin ou Sylvaine Hélary. Dans cette catégorie d’instrumentistes assez rares, Naïssam Jalal est une voix singulière de par le fait que certaines musiques traditionnelles occupent une place importante dans ses influences. IL y a le répertoire des musiques arabes au sens large qu’elle a étudié en Syrie et en Egypte mais il y a aussi la musique traditionnelle de l’Inde du nord en la personne du joueur de bansuri Hariprasad Chaurasia qu’elle revendique comme une influence importante. Naïssam Jalal a toujours fait cheminer des considérations extra musicales à travers son art. Si dans l’un de ses précédents disques elle rendait hommage au drame du peuple syrien, cette fois elle revient en s’intéressant au silence, à l’invisible. Pour cette quête elle s’est entourée de Leonardo Montana au piano et Claude Tchamitchian à la contrebasse, occasionnellement rejoints par Hamid Drake au daf. Nous allons donc aborder les rives du jazz spirituel avec elle et tenter de comprendre ce que recouvre cette idée et sa mise en musique.

En seconde heure nous en profitons pour convoquer un pionnier de la flute dans le jazz: Jeremy Steig. Nous allons aussi nous interroger sur la notion de « spiritual jazz » pour savoir s’il s’agit d’un concept uniquement marketing ou si la notion a de réels fondements. L’actualité des nouveautés nous entrainera vers le nouvel album de Anna Webber qui propose une rencontre originale entre jazz et musique contemporaine et enfin nous célébrerons le retour d’un musicien de l’underground des années 80: L.D. Levy qui propose ses deux premiers lp en version digitale pour la première fois.

Liste des titres de la première heure:

-Naïssam Jalal « le chant des nuages »

-Naïssam Jalal « Le temps »

-Naïssam Jalal « Songe »

-Naïssam Jalal « Prière »



Liste des titres de la euxième heure

-Jeremy Steig Oleo

https://www.discogs.com/fr/master/view/416219

https://www.discogs.com/fr/master/view/362699

-Jeremy Steig wayfaring stranger

https://www.discogs.com/fr/master/view/362699

-Eddy Louiss Colchique

https://www.discogs.com/fr/Eddy-Louiss-Eddy-Louiss/release/2453027

https://www.discogs.com/fr/François-Tusques-Carlos-Andreu-Ramadolf-Intercommunal-Free-Dance-Music-Orchestra-Le-Musichien/release/3523481

-François Tusques Le musichien

-Anna Webber King of Denmark



-L.D. Levy limb

https://ldlevy.bandcamp.com