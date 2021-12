Fine Cuts « The Jazz Thingz » // KESTA MIX // 21.12.21

Ce mois-ci dans Fine Cuts, une belle découverte avec le groupe d’éthio-jazz « The Selenites band », puis quelques croustillances hiphop apportées par le beatmaker Kostia de Compiègne (il nous prépare des choses il me semble!).

On enchaine ensuite avec le colossal mix du Homie Kool Kest aka DJ Kesta en direct from Le Havre! Brothers and sisters, let’s JAZZ !

Tracklist:

The Selenites Band – Tomorrow’s return / Azmari Tedj

Lenox Hughes & AP-Opulent Habits 2 – Operation Urgent feat. DJ Boogieman

Dana Coppafeel – Pancakes

Jamal Gasol – Time iz Money

DJ KESTA AKA KOOL KEST – The Jazz Thingz vol.1 (MIX)

1 Robert Laam – Free

2 Frank Pleyer Big Band – Sally

3 Barney Kessel – Coming home

4 Caj Tjader – Morning

5 Dennis Farnon – South Bound

6 Dee Dee Bridgewater – People make the world go round

7 Black and Blues – A tost to the world

8 Ramsey Lewis Trio – Dancing in the streets

9 The Googie Rene Trio – Smokey Joe’s lala

10 Daniel janin – Ad debutum

11 Big Jullien All Stars – Rememeber Otis

12 Idris Muhamad – Superbad

13 Melvyn Sparks – Who’s gonna take the weight

14 Ramon Morris – Sweat sister funk

15 Eddie Harris & Les McCann – Shortie rides again

16 Dizzie Gillespie – Alligator