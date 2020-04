Fine Cuts « STAY HOME » #2 // 14.04.20

Pour cette seconde émission confinée, on a été rechercher dans la cave quelques poussiéreux albums de vétérans comme Ludacris ou Redman… et miracle, ils n’ont pas pris une ride! Incroyable!

On a aussi bien kiffé sur le tout nouvel EP de Brück & Haken, « La Théorie des Cordes » à checker d’urgence si vous ne connaissez pas ce MC !

A checker aussi, ce qu’on considère comme le meilleur concept-album de ce début d’année, l’association d’un guitariste beatmaker avec un MC doux-dingue de la clique de Tyler the Creator: l’étrange « Burd » de Wilma & Vritra.

Comme d’hab, un peu de fat jazz pour terminer l’émission. Barney Kessel, Art Blakey, un petit Russell Malone avec Ron Carter à la basse… On révise les bases, les fondamentaux…

Bonne écoute et n’oubliez pas de rester chez vous avec les écouteurs bien placés sur les oreilles!

Tracklist:

Ludacris – Last of a Dying Breed feat Lil’ Wayne / I do it for Hiphop feat Nas, Jay-Z / Do the Right Thang feat Common, Spike Lee

Arthur Verocai – Na boca do sol / Pelas sombras

Brück & Haken – L’oeil du Tigre / Noir et doré feat Georgia Ann Muldrow

Wilma Vritra – Caught in the act / Targets and Digits / The Hill / Weather Machine

Redman – Iz he for real / Whateva man

MF DOOM – Gazzillion Ear / Ballskin / Angelz feat Tony Starks

John Robinson – There she Goes feat Jah Orah

Wally Clark – Introish / Speak it Fluent feat Case Arnold / Aw Yeah feat Big Fella

Barney kessel – Moving Up

Art Blakey the jazz messengers – Ecaroh / Moon River

Barney Kessel – The look of love

Russell Malone – Cedar Tree