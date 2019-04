Fine Cuts spéciale sampleur-samplé // 19.03.2019

On commence cette émission avec une petite confrontation de pépites samplées avec leurs versions rap, puis quelques nouveautés hiphop et pour finir un peu de jazz avec un beau titre de Florian Pellissier et un peu de musique du skateur-guitariste Tommy Guerrero!

Tracklist:

Serge Gainsbourg – L’homme à la tête de chou

Guilty Simpson – Kill’em

Serge Gainsbourg – Ah! Melody

De La Soul – Held Down feat Cee-Lo

Al Hirt – Harlem Hendao

The Roots – Stay Cool

Gangster Doodles feat Ohno & Madlib – Big Whips

Hus Kingpin – Frank Matthews / Mega Genesis feat. SageInfinite / Royce Grazie feat Planet Asia, Supreme Cerebral & Rozewood

Eyedle Mode – Pavement trials / Back to the fog

Princess Nokia – Saggy Denim / Green Line /ABC’s of new-york

Vel The Wonder – Above it all / Isaiah’s father / Stella Rose

Damu the Fudgemunk – Coffee Run / Brooklyn Flower / When the winter comes

Florian Pellissier Quintet – Les masques africains

Tommy Guerrero – El camino negro / Heat in the streets