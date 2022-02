Fine Cuts spéciale Jazz/Latin/Rap // 15.02.22

Aujourd’hui dans nos filets, pas mal de jazz et de musiques d’inspirations latines, de belles découvertes locales mais aussi bien sûr quelques belles galettes de rap…!

On commence avec le nouvel album du homie Rodolphe Lauretta « Kreolia » réalisé avec une grosse équipe et quelques feats prestigieux, comme sur le morceau « Anticipation » où vous retrouverez la douce voix de Geneviève Artadi qu’on avait découverte avec le groupe Knower.

A découvrir aussi dans l’émission, l’album « Onda » de Fabien Hily aka Hilymitado » qui nous livre une fusion de jazz/electro/latin/spoken word multilingue, et en toute fin d’émission un retour à la tradition latin jazz avec le Quintet parisien « Brazilian Stories ». Bonne écoute !

Tracklist:

Rodolphe Lauretta – Anticipation feat Geneviève Artadi / The Roy

Butcher Brown – Gum in my mouth

Greg Foat – Symphonie Pacifique

Nicholas Payton – Three / Seven / Twelve

Hilymitado – Chancho / Quadrature

Kemba – Captain Planet / Exhale / Deadass

The Alchemist – The Arrival / Bones Thugz ‘N Haifa / Chetzi / Listen to Yitzhak

C-Rayz Walz & Kosha Dillz – Freestyle vs Written

Eto – Ice Veins feat Wally Clark

Wally Clark – One More

Brazilian Stories – VERA CRUZ / YAEL / O OVO