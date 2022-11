Fine Cuts « Spéciale JAZZ » // 22.11.22

Ce mois-ci, beaucoup de belles sorties de groupes de jazz qu’on suit depuis un moment alors on fait une spéciale JAZZ !

On parle bien sûr de jazz au sens super large, un jazz nouveau qui n’hésite pas à se mélanger avec le hiphop, les musiques électroniques ou tout autre style qui croise son chemin. Rarement dans une Fine Cuts on aura vu autant de jazz français (et surtout parisien, de bons produits locaux !) mais franchement en cette fin d’année c’est une régalade avec NCY Milky Band, Daïda, Paper Chase, Underground Canopy, Arnaud Dolmen, Gystere… Mais aussi les américains de Butcher Brown qui nous ont sorti une galette avec carrément un big band en featuring ! Nos oreilles sont ravies !

Tracklist:

Stevie Wonder – How can you believe

Paper Chase – Paper Chase / Prelude / Namy

NCY Milky Band – Damoiselle Pouly / Back to Up (feat Quelle Chris)

Bruiser Brigade – The dopest in the Building / Everything

Butcher Brown – Triple Trey / Freeze me / 777

Underground Canopy – Pearl Express / Quiet Storm

Gystere – Friday Nights / Another Story

Daïda – (a)passionata / L’euphorie du levant

Arnaud Dolmen – Resonance / Hey Cousin (feat Naissam Jalal)

Dizzy Reece – I’ll close my eyes