Fine Cuts spéciale JAZZ // 15.05.18

Aujourd’hui on vous a préparé une émission spéciale JAZZ pour finir l’année en beauté, avec les projets de Hermon Mehari, Liran Donin, Keys Zuna, Kodäma, Kiefer… Et bien sûr un peu de hiphop aussi avec Skalpel, Billie Brelok, MC Paul Barman, Boogiemonsters…

On souhaite un bon anniversaire à Radio Campus Paris qui fête ses 20 ans cette année et on se retrouve le 7 Juin à l’Aérosol pour la soirée « L’école du micro d’argent »! On ramène quelques galettes et on va faire tourner les wheels of steel avec notamment DJ Dee Nasty et nos collègues de BRTZ!