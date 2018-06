Fine Cuts « spéciale 20 ans » feat G High Djo et Didaï / 12.06.18

Aujourd’hui on célèbre les 20 ans de Radio Campus Paris avec une émission spéciale de 2h30! Fraîchement rentrés de l’aérosol pour la soirée « l’école du micro d’argent » ou nous avons rencontré Dee Nasty et G High Djo, on en a profité pour demander à ce dernier un mix orienté « Mary Jane » qu’on vous laisse découvrir à la fin de l’émission, et qui ravira les afficionados 🙂

Au programme également un passage centré sur le producteur Didaï, qu’on a pu entendre aux côtés de Grems, Nekfeu, Alpha Wann, Rimcash, Greg Frite et plus récemment Snoop (!!). Il nous a envoyé une selecta West Coast et balancé quelques exclus de prods qu’il a faites pour Lautrec, Mac Lucci ou encore Gizo, sur un des rares feats entre un français et Snoop Doggy Dogg.

Tracklist:

LRS – As U Wish / Nice ride / So you tell

P-Dox – Le Meilleur / Air Plane Mode feat Jam

Liqid & Bonetrips – Potion Magique / Cowabunga

Lynx Trio (Gabriel Gosse) – KID

Hermon Mehari – Sunset Park / I’ve grown accustomed to her face

Black thought – Making a murderer / Dostoyevsky

Djalma Correa & Banda Cauim – Boi Do Entardecer

Skyzoo – Bakers Dozen feat Raheem DeVaughn

Coops – That jazz

Crimeapple – Big Face Frankies / Casino feat Vic Spencer & Daniel Son / Marble Steak / Palo Santo

PRhyme – Black history

Lautrec( prod Didaï) – Mea Culpa

Gizo feat Snoop Dogg, Baron G (prod Didaï) – OG

Mac Lucci (prod Didaï) – Return of the Mac

Eazy E – Any last Werdz

Old dirty bastard – Shimmy shimmy ya (studio ton)

Dj Quik – It’s your fantasy

Warren G – This DJ

The Twinz – First Round Draft Pick feat Warren G

The Dogg Pound – Soooo much style

G High Djo – Mary Jane Mixtape