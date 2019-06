Fine Cuts pré-estivale // 11.06.19

Plus que quelques semaines de ce faux printemps avant de se payer un été qui on l’espère tiendra ses promesses! En attendant, on savoure le longuement attendu 1er album du homie A.L.P.H.A.A.Z, le tout nouveau Magic Malik Association qui reprend des standards de jazz triés sur le volet repris avec fougue et un zeste de folie, la dernière sortie instrumentale du beatmaker-graffeur Junkaz Lou « The Substance », toujours quelques gros sons cainris qu’on affectionne (le Jeremiah Jae est dingue, qu’on se le dise), et on termine avec La Perfecta ensoleillée de Pappy Palmieri dans les années 60! Ouff! Une sacrée longue phrase mais ça valait le coup. Un bon été derrière ça, et on se retrouve à la saison prochaine.

Playlist (avec pochettes à aller zieuter un peu plus bas):

A.L.P.H.A.A.Z – Introspection / Syndrome Danny Glover / Break de beat / Come back de Old Boy

Wordsworth & Pearl Gates – Champion sounds / Just when you say / Youlogy

Jeremiah Jae – Honey I’m home / Street signs / Holy Matrimony

Junkaz Lou – The Substance / Hey Girl / No Coke – Alice Under Colombian Snow

Mac Miller – Stay

Terrace Martin – Valdez off Crenshaw / Curly Martin

Magic Malik Jazz Association – Daahoud / Straight Street / Lelola

Sunset Rollercoaster – My Jinji

Eddie Palmieri’s La Perfecta – Conmigo / Mi Isla Preciosa