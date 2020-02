Fine Cuts post Saint-Valentin: Le retour du gros son!! // 18.02.2020

Un départ tonitruant avec Ugly Mac Beer et Mister Modo qui nous font découvrir des trésors de samples, un extrait de film noir version hiphop avec le griot du rap Joe Lucazzi, une petite virée drive-by par la truculente Billie Brelok épaulée de M.A.S.S!

Mais aussi tout plein de sorties rap US et UK, un peu d’expérimental français avec les compères Forever Pavot et Julien Gasc du label Born Bad Records… Pour ne pas être trop dépaysé on se repasse quelques oldies de beatmakers habitués de la maison comme Kung Lao, Onra et Quetzal…

Et comme la tradition l’exige, une perle de l’année 1980, le morceau « There comes a time (Lawra) » de Tony Williams, qui a été récemment repris par le batteur anglais Makaya MacCraven. Nnnnnnnice.

A noter le clip tout fraichement sorti de Ugly Mac Beer feat F Stokes! https://www.youtube.com/watch?v=jfTecY6qM2Q

Tracklist:

Ugly Mac Beer feat F-Stokes – NY PARIGO

Mister Modo & Ugly Mac Beer – Heavy Listening

Joe Lucazz – Le fantôme de Mister Little / La légende de Battling Siki

Billie Brelok feat M.A.S.S – Drive-by

Termanology – Only a matter of time / Credit feat Graph / Walk on by feat KOTA the friend

Zilla Rocca – Polished Figaro Opening / Paul Newman feat Premrock / Spy VS Spy feat Vic Spencer / Release party at the water room

Lex Amor – Mazza / Mood / The room (freestyle)

Kung Lao’s beat of the day – You / Writings / Where is Watson / Sushi Beat / Optimiste

Onra & Quetzal « TRIBUTE » – Settle Back / Ready / Let me know

Forever Pavot – Le Beefteak

Julien Gasc – Nos Deux Corps / Jouir

Tony Williams – Lawra