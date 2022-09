Fine Cuts is BACK // 27.09.22

Fine Cuts est de retour pour une nouvelle saison !

Ce mois-ci on vous fait gagner des places pour la soirée soul qui aura lieu le 7 Octobre à Ivry dans le cadre du festival LA JIMI. Rendez-vous sur les posts fb et Insta pour découvrir comment gagner ces précieux tickets !

Allez checker aussi ISELE des comparses Alphaaz et EDS, un album de rap créole fraichement sorti et qu’on attendait depuis un moment!

RIP Pharoah Sanders

Tracklist:

Orgone – The Vice Yard / Delightful

Lady Wray – Piece of me

Alphaaz & EDS – Prelude / Isèlè (feat DJ Tony Blanck) / Libération (feat Lagachêt & Dan Amozig) / De A à Z

Wildchild – Breathe (feat Guilty Simpson and The Soulyghost)

Tobe Nwigwe – Round here part 1 & 2 (feat Fat Nwigwe)

Jay Worthy & Harry Fraud – Pacific Coast Highway / Editorials (feat Curren$y)

Zushiboyz – Gambinos (feat Isha)

Joey Badass – Where I belong

Magic in Threes – Ivanka Trumpets (feat Wally Clark) / The Gravy train (feat Wally Clark)

Wagner Tiso – Os Passaros

Alcynoos, Alberto Droguett & Kydual – Adventure

Louis Cole – When you’re Ugly

Nimbus Sextet – Another place

Pharoah Sanders – The Creator Has a Master Plan