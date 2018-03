Fine Cuts invite DJ Sophie Bee // 20.02.18

DJ Sophie Bee, membre honorifique de l’émission agissant dans l’ombre depuis plusieurs années a enfin décidé de nous faire entendre sa douce voix, et nous a ramené quelques dope tracks!

On vous présente, entre autres, le nouvel album de The Waxidermist « The Origami Case » avec un paquet de beaux invités, et un groupe dont on raffole: Vulfpeck!

Tracklist:

Blimes Brixton & Gifted Gab – Come Correct

Funkdoobiest – Rock on (Kesta Remix)

The Waxidermist – Well (feat Venomous 2000, Mattic, Racecar), The Origami Case (feat Green T), The Connection (feat Venomous 2000, Mattic, Racecar)

Kendrick Lamar – Black Panther

Ab-Soul, Anderson Paak, James Blake – Bloody Waters

Jay-Rock, Kendrick Lamar, Future, James Blake – King’s dead

Chris Dave and the Drumheds – Sensitive Granite

Princess Nokia – Soul Train

Vulfpeck – Birds of a feather, we rock together, Hero Town, Vulf Pack

MF Doom & Czarface – Nautical Depth

Czarface – Ka-bang (feat MF Doom)

Wally Clark – Drunken Donuts, Should have been there, Pool party, My Opus, Wally world

Flohio – Hype

JMSN- So badly

Neal Hefty – Girl Talk, The right one

Patrice Rushen – 02-07-73