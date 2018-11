Fine Cuts invite Billie Brelok / 30.10.18

Aujourd’hui on se retrouve au home studio pour partager un café filtre avec madame Billie Brelok, le temps d’une rapide interview et d’un copieux freestyle.

Elle nous parle de son album « L’embarras du choix » (Prix des inouïs 2014), et du nouveau nouvel Ep « Gare de l’Ouest ». Le volet 2 arrive très bientôt donc on vous invite tous à la RELEASE PARTY qui aura lieu le mercredi 28/11 au centre FGO Barbara.

Tracklisting:

JME – Man don’t care feat Giggs

Billie brelok – Pertes et fracas / Plaisance / Morceau caché / Freestyle session

Khruangbin – Maria también / Evan finds the third room

Sameer Ahmad – Nouveau Sinatra / Hale Bopp

Twista – Overnight celebrity

Alpha Wann – Ça va ensemble / Le piège

Veence Hanao – Kick, snare, bien / Chasse et pêche

GZA – Duel of the iron mic feat Dreddy Kruger / Living in the world today

Andy Laverne – Someday my prince will come

Kamasi Washington – Hub-tones