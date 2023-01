Fine Cuts « Homies Special »

Beaucoup de têtes familières se sont glissées dans cette Fine Cuts spéciale « Homies »: le beatmaker Kostia associé au rappeur Daniel Son de Toronto, le groupe LORD$ avec leur fusion jazz/funk/prog aux influences multiples, Emile Sornin (Forever Pavot) et son duo La Récré, Azaia avec le projet Brain Connection qui rassemble toute une clique de super-producteurs hiphop, un petit clin d’oeil à la Havane avec Al Quetz, les homies de chez Coffee break Records avec leur tout frais Ep « Mauvais zèbres » et aussi un peu de library music avec une nouvelle sortie allemande chez Q-Sounds Recordings ! De quoi vous faire frétiller les esgourdes pendant une bonne heure et demi !

Tracklist:

Kostia & Daniel Son – Heavy Rain / Mouth Breathers

Dusty – Hot props Vibes

Onra – Time and Time Again

Parental – Parallel

Azaia – B.N.T.H

LORD$ – ANYWAY / ID REALLY LIKE / LA DARK INTERLUDE

La Récré – Onegai

Mauvais zèbres – Ultra Instinct / Confiture feat Pseudo Slang & Lanoir

Scott Rousseau – Des couleurs et des décibels / Encore / Bikini Punch Coco

Lambda 77 – Wrong-Way Drive

JIMMY – UNCULTURED / COULEURS / BREAK THE CYCLE

Bruiser Wolf – Dope Game Stupid / Chess Move$

Ab-Soul – Do Better

Shirt – Dave Chapelle is wrong / Cancel Culture

Madlib & Declaime – Cool Ways

Al Quetz – Oda

Flughand – Nardi

The Brothers Nylon – Tea Cosy / Bagel Boy

Yayennings – Snowball / The way rain makes me feel