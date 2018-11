Fine Cuts feat Zoot Octet / 27.11.18

Fine Cuts revient avec un format bien rempli de jazz, notamment avec le Zoot Octet qui vient de sortir « Zoot suite vol.2 », un projet enregistré à l’ancienne et masterisé par Mandy Parnell, une pointure du mastering analogique. L’album fait preuve d’une grande maturité avec des compos bien taillées, on vous convie donc à leur release party qui se fera à la Petite Halle de la Villette le 5 Décembre!

On retrouve aussi dans ce podcast deux extraits live de l’excellent Dedication Big Band, avec le batteur Philippe Maniez aux baguettes et à l’arrangement, et comme notre l’habitude, un sacré paquet de bon hiphop!

Tracklisting:

Billie Brelok – Merle moqueur

Jostereo – Both / Like

Pumpkin & Vin’s Da Cuero – Science friction feat Sly the mic buddah / Himalaya feat JP Manova

Saba – In loving memory /Church Liquor Store feat Noname

Abstract Orchestra – Fancy Clown

Masta Ace and Marco Polo – Kings / Breukelen « Brooklyn »

Nicholas Payton – La guajira / Othello / Kimathi

The dedication Big Band – Nasty woman / The fruit of honesty

Zoot Octet – Alfortown Zoo / Lady Young of Algiers / Concerto for Codji / Serenade for a Bone

Bill Evans – Someday my prince will come / Time Remembered