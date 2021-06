Fine Cuts feat SUPA KOOL KEST MIX !

Aujourd’hui dans Fine Cuts beaucoup de découvertes, et surtout le mix de notre agent spécial en mission au Havre (ça fait un moment qu’il demande à être rapatrié sur Paname, c’est toujours en pourparlers…), j’ai nommé Kesta aka KOOL KEST ! Il s’est donné avec un beau mix 100% galettes en mode sampleur/ samplé !

Tracklist:

Yann Kornowicz & Dan Amozig – Videoclub Theme / The Golden VHS

Souffrance – Café / Etoiles filantes

Lord N (aka Lemdi) – Time is now feat Dark M & DJ Lyrik / S’envoler feat Lanoir

Gaiden – Leur Minch’ / J’pose mon blaze feat Yoshi & Sasso

EDS – Boutey Wonm

Elsa Hewitt – Badgermental

Mab’ish – Reflect the time (guest Rickysoul the C3PO)

Clémantine Cesaire – For Love (Guest Orbitron & Marie Kaae)

Kiala Ogawa – Sketches of Dream

Naajet Spaciale – Love Is All In Me

Maxime Fougères Switch Trio – Second Thoughts

SPECIAL KOOL KEST MIX ! Sampleur samplé tout vinyle pour finir la saison !