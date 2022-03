Fine Cuts ensablée ! 15.03.22

Les sables du Sahara tombent du ciel en ce moment, un peu comme les beaux albums qui tombent droit dans les filets du curieux fine cutteur, toujours à l’affût d’une bonne galette à se mettre sous l’oreille…!

Aujourd’hui on vous présente « Down in the Rabbit Hole », le dernier projet de Parental qui a fait équipe avec le légendaire MC Mattic, mais aussi les tout derniers bébés de Homeboy Sandman, de Saba, un skeud de library aux petits oignons par le label Q-Sounds Recordings, et aussi beaucoup de fraicheur avec la compile de LA PHONKERIE (shout out to the homies Tibo de BRTZ et Jay Breeze). Un rapide coup d’oeil sur les multiples facettes du moustachu Emile Sornin et on se termine avec le fulgurant live de Horace Silver « Doin’ the Thing »… 1961 mais le truc n’est pas près de prendre une ride…!

RIP BLACASTAN

Tracklist:

Parental & Mattic – Down in the rabbit hole / Ghost Machine (feat Alcynoos & Haken Besik) / Galactic elevation (feat Green T) / Home cooking

Homeboy Sandman – Something Fly / The Only Constant / Epiphany

Blacastan – I’m back feat Lex / Real Niggas / Write it down (feat El Da Senseï & D.O.S) / Add on (feat El da Senseï)

Saba – One way or every nigga with a budget / Fearmonger / Come my way

LA PHONKERIE – WTFTHISYEAR – I WAS SMOKIN_ THAT WEED / EUST4CHE – MEC DE PANAME / CXXLION – OUTER SPACE

Forever Pavot – Le Beefteak / La soupe à la grolle / The most expensive chocolate eggs

La récré – Onegai (feat Ghost in the shell)

Q-Sounds recordings – Mind Revolution / Patrol Car on Fire / Liberalism Defeat

Horace Silver – Doin’ the thing / Kiss me Right