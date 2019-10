Fine Cuts de rentrée // 01.10.2019

C’est la rentrée pour Fine Cuts avec arrivage de nouvelles pépites, notamment l’album de Al Quetz avec le rappeur cubain El Tipo Este « La Revancha de la Manana » et le dernier album du quintet parisien OXYD « The Lost Animals ». Bonne écoute!

Tracklist:

Butcher Brown – Street Pharmacy / Jellowstone Room (feat Nicholas Payton)

Truth – Mic like Boom

Ill Bill & Stu Bangas – Worldwar Hulk / Cannibal Hulk / Shiva Call

Le Sacre du Tympan – Magnum Call, Dirty Harry’s Creed

Al Quetz & El Tipo Este – Zafra / Sin Protocolo / Regla

Earl Sweatshirt – Cold Summers / December 24 / On the Way / The Mint

Da Great Deity Dah – Dr of Rapmatics intro / Narcotics / Terra Reports / Breaking through all doors / Live freestyle at Flava

Dr Dundiff – Flowers for Carol

OXYD (Alexandre Herer) – Sulu Bleeding Heart / Dusky Seaside Sparrow

Joe Bonner – New Life