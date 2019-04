Fine Cuts de Pâques // 16.04.2019

Une belle sélection hiphop pour accompagner la chasse aux œufs avec quelques bonus… Du math-rock amiénois avec l’album « Crom » de John Makay, et un peu de synth pop avec Rejoicer, dernière signature de chez Stonesthrow. Bonne écoute!

Tracklist :

Quelle Chris – Spray and pray / Guns / Wild minks feat Mach Hommy

John Makay – Bombardier Transportationz / Ten Days Away

Doja Cat – Wild Beach / Juicy

Shafiq Husayn – No Moor / All Dead / Major Heavy feat Sonny Coates & Count Bass D / Cycles feat Hiatus Kaiyote / It’s better for you feat Anderson Paak

BLU – 1983 / Red Hot LA / C.O.L.O.R.S

Choosey & Exile – Black Beans feat Devaughn / Low Low feat Aloe Blacc / Brown and BEautiful feat Blu & Anita Tijoux

Aesop Rock & Homeboy Sandman – Comfy / Panacea /

Quelle Chris – Wyrm / Box of wheaties feat Denmark Vessey, Maurese & Ronnie « Hands » Palmolive

Rejoicer – Noted / Heavy Smoke / Five winds