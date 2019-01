Fine Cuts de Noël / 25.12.18

Jingle Bells! Une heure trente de bon son pour accompagner les fêtes de fin d’année, avec notamment un focus sur le label Magic Black Records et le retour du rappeur Defari qu’on avait pas entendu depuis un bail! HO, HO, HO!

Tracklist:

Evidence – Runners (feat Defari) / To make a long story longer (feat Jonwayne) / Weather or not

Defari – Acknowledgement (feat Evidence) / Church Piano

Lone Catalysts – The Sidelines (feat Mr Complex) / Graffiti (feat. Bukue One & Strawberry Kap) / Different Cities

AURELIAN KM3 – GREEN SONG FEAT. DEXTER _MASTER_LOUD

Brownstudy – Do Away With Borders

Kesmo – Constatations

Trakma – backstreet dealers

iShango Sound – Bwa Sakré / On Mannyè Beyonder

Jonwayne – Seasons Greetings / Sticky Bandits / Silent Night

Parcels – Lightenup / Tieduprightnow

Zoot Octet – Revlis

Herb Ellis & Remo Palmier – Windflower / The night has a thousand eyes

Makaya McCraven – Lucy in the Sky with Diamonds