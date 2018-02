Fine Cuts de bonne année feat DJ NESS // 23.01.18

Sélection spéciale hiphop dans Fine Cuts ce mois-ci et on se termine avec un mix exclusif de DJ Ness centré autour de l’oeuvre de Janko Nilovic!

Enjoy!

Playlist:

Big Twins & DJ Skizz – Billy Martin Rap / Dark Nights / Celebrate

Grems – Pisse de flûte / Fantomas / Babyliss

Joe Lucazz – Humeur parisienne

Hus Kingpin – Yeyo Jazz feat Smoovth

Milano Constantine – 10-4 / Waited for so long

Aesop Rock & Homeboy Sandman – Pizza and Burgers (prod. by Ben Boogz of 2 Hungry Bros) / Panacea (prod. by M Slago)

Wordburglar – If it rhymes it’s real / So it flows

CohenBeats – Loungin’ / Memories

Mix Janko Nilovic by DJ NESS:

1 Lover’s summer song

2 In the Space

3 Tapa Tapa

4 Aérospatial

5 My Latin Thing

6 Voodoo Ju Ju Obsession Part 1

7 Roses and Revolvers

8 Hiphop Lullaby