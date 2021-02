Fine Cuts Chick Corea // 16.02.21

RIP Chick Corea ! L’immense pianiste vient de nous quitter, l’occasion de se réécouter quelques extraits de « The Mad Hatter », génial concept-album sur le thème d’Alice au pays des merveilles, et de se refaire un petit sampleur/samplé avec Vordul Mega du groupe Cannibal Ox.

A découvrir aussi dans l’émission, l’album « Hollywood Hustlers » de Sébastien Blanchon qui nous replonge dans l’univers jazz/funk 70’s des films Blaxploitation, la toute dernière tape instrumentale du beatmaker Marco Polo et un peu de jazz expérimental avec un habitué de la maison: le trompettiste Olivier Laisney et son groupe Yantras.

Bonne écoute!

Tracklist:

Chick Corea – The Woods

Vordul Mega – Ak-47 feat Vast Aire / Hattori Hanzo / In the Mirror feat Vast Aire & Karniege

Vast Aire – Viewtiful Flow / Da Supafriendz feat MF DOOM

MF DOOM : Benzi Box / Crosshairs

Marco Polo – Don’t touche that Phone / YF2

Hollywood Hustlers – Take the Mustang / 100 MPH Downtown / Pam’s Sweet Skin / Hollywood or Bust

Yantras – Spiral Down / L’hermite / Sonnet / L’homme Vague

Chick Corea – Humpty Dumpty / Dear Alice