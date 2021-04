FEW TIPS #8 – Saji Tari, Funest, Agôn (21/03/2021)

Le dernier épisode de la série « Few Tips » chez Radio Campus Paris s’est déroulé sur Zoom avec Saji Tari, Agôn et Funest pour un journal à rallonge des excitantes actualités Bass music. A commencer par le terroir Hexagonal avec des sorties comme l’excellent album de Loazo chez Beat X Changers. Présenté par l’auteur comme un hymne à la randonnée en montagne, l’EP propose 4 titres pour une excursion Footwork personnelle et scintillante.

On mentionne également JMS du collectif Vernacular, présent sur la mega-compilation militante du Quarantine Sonic Squad : QSS Vol. 2 Lockdown Combat qui rassembles 49 producteurices à l’occasion d’une récolte de fonds pour le Bureau d’Accueil de d’Accompagnement des Migrants (le BAAM). 7e pour 49 missiles électronique multi-horizons : de la Bass music à l’éléctro, en passant par l’Euro-dance ou la Jungle. On y trouve d’ailleurs également un morceau de notre présentateur Agôn.

A la suite du programme on trouvera la dernière compilation de ABRI Catalog qui se nomme « démolisseur » avec un tube de l’ami Vorace qui fait rarement dans la dentelle. Ensuite c’est l’excellent label Parisien TV SHOWW qui est à l’honneur avec De Grandi, et son dernier EP 11-100-JAILLE. De la Bass music audacieuse et rafraichissante par un artiste important dans le paysage. Mention evidente à Noizion Records de Lyon et leur sortie par Ninecells le mois dernier aux influences Dubstep/DnB/Autonomic qui place la barre très haut.

Sortant du paysage Francophone, on s’est écouté le dernier du géant de la Drum & Bass Calibre qui sort un album 100% 140 BPM au delà de toute attente, avec des titres dont on se rappellera certainement longtemps. Le dernier Ivy Lab, deux titres gratuits à couper le souffle Suzuki et Paradise Pistol chez 20/20 LDN, à découvrir absolument, à condition d’écouter avec des basses (indispensables pour apprécier l’émission au demeurant).

Pour les nostalgiques, sont sortis récemment une série de vieux classiques Anglais du début du millénaire comme le tube 2-Step « Ganjaman » de El-B dispo pendant 24 heures seulement sur bandcamp ou les « unreleased classics » de Skream qui sortait une vingtaine de ses fameuses dubplates jusque là inaccessibles qui ont contribué à la formation du Dubstep dans les années 2004-2007.

Du Dubstep au Grime (on tient notre fil), Norf Face est la dernière formation en date des MCs Grime Capo Lee, JME, Frisco et Shorty, dans une forme exemplaire comme en témoigne le titre « More » sur leur dernier album. On enchaine ensuite sur les actualités Drum & Bass, à commencer par Sundown de Dom & Roland, à paraitre sur Over/Shadow, qui n’est autre que la reincarnation du mythique label Moving Shadow qui a façonné le son Jungle des anneés 90. Affaire à suivre de très près.

Entre des dizaines de sorties excitantes au tempo ces dernier mois, l’EP Prototypes de John Rolodex peut être mentionné, pour les hardos du Techstep et des basses vrombissantes mais minimalistes.

Changement radical de cap avec le dernier en date de Marc Mac, moitié de l’immense projet 4Hero, pour une sortie auto-produite sur bandcamp JA-MAYE-KA entre Basslines Dub, Rythmes Afro-Latin et techniques Électroniques modernes. « Not for The faint hearted » nous prévient-il. Le moment Auto-promo tant attendu, notre EP « Few Tips to Heal » est paru chez les toulousains de Egregore Collective en début de mois avec un track par producteur du collectif : Skwig, LKG, Jules Elipse, Funest et Agôn. On ne remerciera jamais assez Qant pour cette sortie qui nous rassemble tout les cinq pour la première fois sur un projet musical.

Retour vers la DnB toujours avec le dernier Monty, F4DE chez 1985 Music, puis dancehall avec Kouslin, l’EP Full Circle avec la merveilleuse Warrior Queen, voix inoubliable de la Bass music. On propose ensuite un Exclusif d’un jeune français nommé Enrico Dragoni, excellent producteur très prolixe et talentueux autant en UK garage qu’en House ou même Jungle. On peut écouter un mix à lui 100% autoproduit ici.

Et on termine ce long journal par le batteur et producteur londonien Shiminyo et son album « I am Shiminyo » sur une note acoustique/Jungle atmosphérique. En espérant que vous aurez trouvé quelques sorties à votre goût parmi ou à partir de celles-ci !

