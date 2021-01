FEW TIPS #6 – Tim Karbon Présente Quarantine Sonic Squad (28/12/2020)

Pour le 2nd épisode saison 2020-21, on s’est rendu dans les studios de Tim Karbon, musicien et activiste de la ville de montreuil. Chanteur/Batteur pour le groupe post-rock TNHCH, fondateur de la coalition MAÂT, le producteur est retrouvable en solo sur les catalogues de Polaar, Egregore, Vox Populi, ou encore sur la page de son bandcamp https://bandcamp.com/timkarbon.

Après un court Journal d’actualités, Tim nous présente Quarantine Sonic Squad, collectif composé d’une quarantaine de musicien.nes actif.ves sur la scène électronique, et né durant le premier confinement à l’occasion d’un projet d’album militant en soutien à l’association DAL (Droit Au Logement) afin de lever des fonds pour venir en aide aux habitants du 18 rue du Croissant, Paris 2ème pendant le printemps 2020.

Outre ce projet qui continuera sa route en 2021 avec une seconde compilation militante, nous évoquons avec Tim la place de ses idées politiques et de l’engagement en général au sein de sa vie artistique à travers des questions comme la place des femmes ou des personnes racisées dans la musique électronique ou du discernement de l’appropriation culturelle avec l’activation d’une ressource culturelle.



L’émission se termine sur une mixtape de 30minutes fabriquée par Untruth et Agôn.

TRAX :

Scratchclart – X [Bandcamp 2020]

Esther – Carbon [Polaar 2020]

Benny Ill – Who, Me ? [GD4YA 2020] Fazer Drums – Sound Measures (Azu Tiwaline Remix) [Squala 2020]

Agôn & Untruth Mixtape :

Brian Eno & J Peter Schwalm – Star Gods [Victor 2000] 2562 – Vibedoctor [When In Doubt 2014] Azu Tiwaline – Terremer [Livity Sound 2020] Doline – Ooze [Vieux Nous 2020] 13 Block – Olaskurt [Hotdefff 2016] Ikonika – Primer [Hyperdub 2020] Criminal Mane – All In Da Game [Warlock 2000] Markone – Interference [Rephlex 2004] Equiknoxx – Your Ears Are Not Very Small [Distort Decay Sustain 2017] Yak – Umbra [Version 2019] Megan Thee Stalion – Freak Nasty [Lathe Cut 2017] Scritti Politti – Small Talk [Virgin 1985] Gas – Untilted [Mille Plateaux 1997] DJ Healer – Great Escape [All Possible Worlds 2018]

Suivez l’actualité radiophonique du crew tout les mois sur https://www.radiocampusparis.org/, ou sur https://www.egrego.re/

FB : www.facebook.com/FewTipsToHeal/

IG : https://www.instagram.com/fewtips/