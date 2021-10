Feu d’ARTifices – Frànçois and the Atlas Mountains // 09.10.2021

Feu d’ARTifices #1

Émission du 9 octobre 2021

Ce samedi, c’était la première de Feu d’ARTifices, la nouvelle émission d’entretiens autour de l’actualité culturelle de Radio Campus Paris.

Et pour lancer la saison, nous avons reçu Frànçois, leader de Frànçois and the Atlas Mountains. Après 4 albums, un EP et une parenthèse solo de Frànçois avec un album de reprises de Beaudelaire en chanson, le groupe franco-britannique est revenu chez les disquaires en février 2021 avec l’album Banane Bleue. Un disque aux allures légères et européennes dont nous avons eu le plaisir de discuter avec Frànçois. Nous avons aussi parlé avec lui de ses clips ou encore de sa tournée retardée par la pandémie. Il joue d’ailleurs au CENTQUATRE-PARIS ce jeudi 14 octobre avant de repartir faire don de ses chansons et de son énergie sur scène dans le reste de la France.

Ce n’est pas tout, puisque vous pourrez entendre nos recommandations culturelles de ce mois d’octobre. Deux interventions entrecoupées du JEUles, contraction de Jeu et de Jules. C’était sans compter la chronique de Lalia en fin d’émission, ou plutôt d’un de ses inimitables personnages sur la succession de Daniel Craig dans le rôle de James Bond…

Coordination et présentation : Agathe et Simon / Chronique : Lalia / Jeu : Jules / Réalisation : Maxime