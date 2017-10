Festival des idées Paris – L’Amour du risque

UN FESTIVAL DÉCALÉ, CORROSIF ET GRATUIT

5 jours, plus de 50 événements mêlant science et culture sur une vingtaine de lieux à Paris et en Seine-Saint-Denis (attention, réservations conseillées, places limitées)

L’AMOUR DU RISQUE

Combien de découvertes scientifiques auraient vu le jour sans prise de risque ? Que serait l’exploration de l’inconnu sans le besoin de franchir nos limites ? Du 14 au 18 novembre 2017, venez-vous prendre la tête lors des débats, spectacles, projections, ateliers et visites proposés lors du Festival des idées Paris pour penser, ensemble, « l’amour du risque ».

UNE SOIRÉE D’OUVERTURE DÉMENTE

Un concert suspendu, un débat-rencontre avec Audrey Pulvar, Présidente de la Fondation pour la Nature et l’Homme, et Erik M. Conway, Historien des sciences et des technologies à la NASA

Réservations –> https://www.eventbrite.fr/ e/ billets-soiree-douverture-f estival-des-idees-paris-fd iparis-38379007645

AU PROGRAMME DES 5 JOURS

>> débats & rencontres : Audrey Pulvar / Raphaël Pitti / Erik M. Conway / Alain Robert (Spiderman) / David Le Breton / Serge Galam / Mathias Depardon / Laure Marchand / Serge Stoléru / etc.

>> spectacles & performances : concert suspendu / théâtre interactif / danse verticale / punk / PIU PIU – DJ set / etc.

>> ateliers & séminaires : escalade / organiser un festival / escape game / atelier radio / etc.

>> expo & installations : Fares el Fersan / Ceci n’est pas un cerveau / etc.

>> projections : Grizzly Man / court métrage / etc.

(programme complet bientôt disponible sur le site du festival : http:// www.festivaldesidees.paris/)

OÙ A LIEU LE FESTIVAL ?

Centre Pompidou / Maison des métallos / Théâtre de la Cité internationale / Théâtre de l’Aquarium – La Cartoucherie / Théâtre la Reine Blanche / Centre culturel du Crous / Halle Pajol / Point Ephémère / La Sorbonne / Universités Sorbonne Nouvelle, Paris Descartes, Paris Diderot, Paris 13 / Inalco / FMSH / IPGP / Ined / ENSA Paris Val de Seine