Festival des idées Paris 2018 : Appel à idées

Sur le thème « Jeunesse éternelle », le Festival des idées Paris invite toute la communauté USPC à imaginer la programmation de la troisième édition qui aura lieu du 20 au 24 novembre 2018. Exposez vos recherches au grand public, valorisez vos créations artistiques, concevez des parcours ou des ateliers originaux, et bénéficiez d’un soutien financier pour produire vos idées.

En deux éditions, le Festival des idées Paris a accueilli plus de 10 000 festivaliers, 150 conférenciers et 130 événements dont 61 conférences et rencontres, 32 spectacles ou encore 18 ateliers.

Imaginons ensemble la troisième édition du Festival des idées Paris, un événement qui ouvre l’université sur son territoire, invite la société civile à explorer le monde des arts et des sciences, et fait dialoguer les disciplines autour des grands enjeux contemporains.