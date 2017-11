Festival (e)change – Italie Nouvelle

La deuxième édition du Festival (E)CHANGE avance à grand pas et ça fait désormais six mois qu’on travaille d’arrache pied !

On parlera d’ECHANGES et de CHANGEMENT, d’ART, de CULTURE, à travers les œuvres de nos infatigables et extraordinaires artistes italiens à Paris.

Du 29 Novembre au 01 Décembre au menu de la Sorbonne Nouvelle on propose : du street art, du théâtre, du cinéma, des expos, des focus sur la littérature et le journalisme et vraiment beaucoup de chaleur italienne!!

Enfin, pour cloturer le Festival on vous attend nombreux à la soirée de musique Electronique au Bar des Halles pour porter un toast à cette magnifique expérience!

PROGRAMME

MERCREDI 29/11

STREET(E)CHANGE

13h-14h Parvis du Centre Censier

Performance Street-Art live de Mattia Ceriani

ABCD(E)CHANGE

15h30-17h30 Salle 145A

Rencontre littéraire avec Francesco Forlani, Andrea Inglese et

Giulio Minghini, animée par Monica Battisti

VERNISSAGE EXPA(R)T

18h-19h30 Couloir Bâtiment D

Expositions des artistes plasticiens Lorenzo Manchia et Lino di Vinci

et des photographes Tommaso Giuntini et Mara Mazzanti

JEUDI 30/11

ONE WOMAN SHOW

12h30-13h30 Amphithéâtre D03

Un amour de la France à ma sauce italienne par Carla Bianchi

CIN(E)CHANGE

14h-17h Salle 49 (Cinémathèque)

Projection de L’urlo de Valerio Ferrara et de La lunga strada gialla

de Christian Carmosino et Antonio Oliviero, en présence des réalisateurs

VENDREDI 01/12

LA MACHINE A CAFEBABEL

11h-13h Salle 304

Les défis du journalisme participatif européen

(E)LECTROCHANGE

21h-00h Bar des Halles

Soirée électro au Bar des Halles (71 Rue Saint Honoré, Paris) avec Dj Miles