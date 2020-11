Festival des idées | Espaces publics : reconquête urbaine, plus saine, humaine !

Tantôt lieux d’échanges et de rencontres, tantôt lieux de transit, ou bien d’aventures et de flânerie, les espaces publics de nos villes sont le lieu par excellence de notre rapport à l’autre et à l’ailleurs. Les rues, les places, ou encore les promenades représentent en effet toute la diversité de nos sociétés et rares sont les individus qui n’ont jamais eu d’expérience personnelle dans ces lieux du quotidien.

Mais une révolution est en cours.

La distanciation physique, le confinement, le couvre-feu et autres restrictions tendent à faire partie intégrante de notre quotidien pour encore quelque temps et transforment en profondeur nos manières de vivre en ville. La crise du Covid-19, ses mesures de distanciation physique et de précaution sanitaire se placent en effet comme un filtre au centre de nos relations avec autrui et avec la ville.

Dans le même temps, les restrictions de déplacement, le confinement, ou encore le télétravail ont permis de prendre conscience à grande échelle de certains effets délétères des sociétés modernes sur les pratiques de l’urbain.

Alors que retient-on de l’influence de la crise sanitaire sur nos quotidiens et quel équilibre trouver pour espérer vivre dans des villes plus apaisées et plus humaines ?

Cet épisode de l’Happy Hour Scientifique a été réalisé en confinement, en collaboration avec le Festival des Idées. Il était initialement prévu à la Bellevilloise. Parmi les fidèles compères présents pour cet épisode, retrouvez l’indémotivable amatrice d’apéros Tiphaine, le loquace et drôlement efficace Antonin, ainsi que l’incorruptible parisienne Marion, également réalisatrice de l’épisode.

