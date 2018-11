FESTIVAL DE MODE, DE PHOTOPGRAPHIE & D’ACCESOIRE DE MODE À HYÈRES

Affiche de l’appel à candidature pour le 34e festival international de mode, de photographie et d’accessoire de mode de la ville d’Hyères, réalisée par Temple Magazine.

Bonsoir à toutes chères auditrices, bonsoir à tous chers auditeurs,

Aujourd’hui, nous allons nous intéresser au festival international de mode, de photographie et d’accessoire de mode de Hyères.

À l’heure actuelle, beaucoup des grands créateurs de mode sont issus de ce concours qui réunit, sur le dernier week-end d’avril, des expositions, des performances, des dîners, des soirées, des rencontres, des échanges autour de la mode, de l’art, du design textile mais pas que…

Merci à Jean-Pierre Blanc, directeur et créateur du festival. Laure Grandon Coordinatrice au sein du concours. Lisi Herrebrugh et Rushemy Botter, derniers lauréats du festival. Au salon Première Vision Paris pour m’avoir donné l’opportunité d’être sur place et enfin à Hélène Ternat pour la traduction parfaite des propos.

