Festival Les Chambres Numériques : Issue N°2 | Relation(s)

Les Chambres Numériques, est un événement qui a pour ambition de mettre en lumière des artistes d’art numérique. Le festival aura pour thème “RELATION”, et se déroulera le 23 février 2018 à l’ICART dans les locaux du 8ème arrondissement.

Produit et organisé par les étudiants en 5ème année du MBA Ingénierie culturelle et Management de l’ICART, le festival constitue une formidable opportunité de rencontre entre artistes, étudiants et professionnels de l’art. Nous mettons donc toute notre énergie dans ce festival qui comprendra, au-delà de l’exposition des artistes, des tables-rondes animées de 18h à 22h par des artistes et professionnels du milieu. Nous poursuivons ainsi cette réflexion sur l’impact des arts numériques et leur relation au contemporain.

Nous vous proposons d’être désormais acteur d’un projet jeune et dynamique, s’inscrivant dans des problématiques contemporaines, en devenant partenaire du Festival Les Chambres Numériques. Outre une visibilité certaine de votre média c’est également pour vous l’occasion d’être l’interlocuteur privilégié des professionnels de l’art de demain.

Si notre première édition présentait des créations sur les « Agitations » que provoquent la numérisation de notre monde, cette 2e édition poursuit le propos en traitant de notre « relation » avec la machine et l’artificiel : tantôt familière tantôt repoussante, paradoxal outils d’indépendance addictive…

Relations de dépendance ou nouvelles formes de dialogue, qu’on s’en accommode ou qu’on le déplore : nous ne pouvons plus vivre sans machine.

Ce rapport interrogé par nos artistes et nos intervenants questionne : Il ne s’agit plus simplement de parler de science fiction ou d’éthique, il s’agit à présent de réfléchir à la relation que les machines créent entre nous en tant qu’humain, groupe… en tant que monde.

Les artistes et les intervenants tenteront donc de repenser nos rapports aux mondes numériques.

PROGRAMMATION

– Collectif Ascidiacea

– Djeff

– Jerome Lefdup

– Louise Vendel

– Funambule Games

– Lukas Truniger

– Gabrielle Lerch

– One Life Remains

– Thomas Wattebled Art

– Hugo Arcier

_________________

Entrée Gratuite

Les Chambres Numériques

61 Rue Pierre Charron, 75008