20 La Terre demande une Avance Rapide | Festival Avance Rapide 12.06

Bienvenue dans l’Happy Hour Scientifique, spéciale urgence climatique. Alors spéciale, je n’en suis pas si sûre car c’est un sujet qu’on aborde souvent, mais au final, il y a tellement de choses à dire, tellement de points à aborder, qu’on aura jamais fini d’en faire le tour. Spéciale, un peu oui. Parce que le 12 juin nous n’étions pas en studio, mais au Festival Avance Rapide à Dock B à Pantin, et c’était le feu ! Spéciale aussi, car dans cette émission on a décidé de faire quelque chose d’un peu différent : on a voulu faire une petite introspection. On voulait parler d’action et de ce qui engage l’action. C’est bien beau de sensibiliser, d’expliquer ce qui se passe, d’inviter des scientifiques, experts du changement climatique ou de l’écologie pour nous aider à comprendre ce qui se passe, les enjeux, les moyens d’agir. Mais la question, telle qu’on se la pose, c’est qu’est ce qui va réellement nous emmener à agir ? A changer la manière dont on voit les choses ?

Alors cette fois-ci, nous n’avions invité que nous-mêmes, mais croyez nous, on avait des choses à dire !

Bonne écoute !

