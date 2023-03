FC Avengers #2… Ugly Mac Beer « Retrospect » Mix

Wow !!! Aujourd’hui dans FC on dévoile l’Avenger n°2 ! Caché derrière un affreux sobriquet, ce personnage incontournable de la scène hiphop panaméenne… à la discographie longue comme un morceau de jazz funk… patron du label Beat Squeeze, jeune vétéran en turntablism et qui a encore plus d’un tour dans son flight !… Le man UGLY MAC BEER sur la fat mixture ^^

Ô joie, ô réjouissance, car le Forever Pavot nouveau vient de sortir !

TRACKLIST:

Kenny Beats – Still / Parenthesis

Manfredo Fred – Who needs it / Braziliana n°1

Forever Pavot – Dans la voiture

BIGYUKI – Red Pill / Blue Pill

UGLY MAC BEER RETROSPECTIVE MIX:

01_Ugly Mac Beer_The Valley Of The Kings

02_Mister Modo & Ugly Mac Beer_M.I.C Flag feat MF Grimm & Monsta Island Czars

03_Mister Modo & Ugly Mac Beer_False Alarm Feat Kankick

04_Mister Modo & Ugly Mac Beer_Ghost to The Ghetto feat F.Stokes

05_Ugly Mac Beer_Listen To Me

06_Mister Modo & Ugly Mac Beer_Invasion

07_Mister Modo & Ugly Mac Beer_Can You Dig It feat Dj Troubl’

08_Mister Modo & Ugly Mac Beer_ Let It Slide feat Jessica Fitoussi

09_Ugly Mac Beer_Years Of Despare

10_Ugly Mac Beer_Ambitious Dream

11_Mister Modo & Ugly Mac Beer_Paris Dans Mon Sac

12_Mister Modo & Ugly Mac Beer_Evasion Par Le Reve

13_Mister Modo & Ugly Mac Beer_Emotion Feat Thirdsight (Cuts By D-Styles)

14_Mister Modo & Ugly Mac Beer_Danger Modo

15_Ugly Mac Beer_Fortune & Gloire

16_Mister Modo & Ugly Mac Beer_Not Afraid Feat Jessica Fitoussi

17_Mister Modo & Ugly Mac Beer_Globe Digger

18_Mister Modo & Ugly Mac Beer_Storytelling feat Crimson Alchemist

19_Ugly Mac Beer_NY PARIGO feat F.Stokes

20_Ugly Mac Beer_Les Choeurs Perdus

21_Mister Modo & Ugly Mac Beer_Who Is This ? feat Psycho Les of The Beatnuts

22_Mister Modo & Ugly Mac Beer_ This Is Paris

23_Mister Modo & Ugly Mac Beer_Diggin In The Crates feat F.Stokes

24_Mister Modo & Ugly Mac Beer_Can’t Wait Feat El Da Sensei