FC Avengers #1… Kool DJ KESTA Exclusive Mix

On est très excités dans les studios de Fine Cuts aujourd’hui car la toute nouvelle formule vient d’arriver 🙂

FC Avengers, c’est chaque mois la carte blanche à un ou deux sélecteurs différents pour du mix bien mijoté !!

On démarre avec le Supa Homie Kesta aka DJ Kool Kest, straight from La Havre ! C’est le maire de Pantine qui va être content 😉

Ne ratez pas la groupe ABAJADE, CE vendredi 17/02 au studio de l’ermitage pour la release party de l’album Latopa.

ABAJADE – La Comida / Peze Café

KESTA MIX:

1 Marc Mac’s Visioneers : Funky fanfare

2 Pedro Gonzales : El samurai

3 Ugly Mc Beer : The valley of the kings

4 Crimson Alchemist : Storytelling

5 Lone feat Busta Flex : Cool dans la place

6 Dj Format : Saturday night theme

7 Soopasoul : Give it up

8 Dj Format : Kool & the Gangstarr Generation

9 Soul Supreme : Award Tour

10 Surprise Chief : Daylight savings

11 Abstract Orchestra : Raid

12 Ollie Teeba feat Oxygen : Eargasms

13 Extended Play feat Akil the Mc

14 Svinkels : Rapido (Djar ONE remix)

15 Dela : Yosky Wosky Pisky Wisky

16 Ill Scholars : Daryl

17 Crease feat Chrome & Dj Specifik : Anything u want

18 The Allergies : Love Somebody

19 Djar ONE : Let’s do the breakdown

20 Ezra Collective feat Kojey Radical: No confusion

21 Orgone : A wot !

22 Nagisa Yoko, Onishi Yukari, Shinsekai : Natsu no yo noru

23 Sweet mixture : House of fun and love

Ugly Mac Beer – The Valley of the Kings

Brain Connection (Wave/Maintain) : Beus Bengal – Bohanon Theme / Lex (de Kalhex) – Soils / Monomite – 38th Chamber

KINO DOSCUN & YOUTHIE – Sahar

Degiheugi – Favelas (La Fine Equipe remix)