Fantasmes et société – Appel à Projet

La Maison des initiatives étudiante et L’inattendue galerie vous proposent une exposition collective d’artistes étudiants et jeunes de moins de 30 ans sur le thème : « Fantasmes et Société ». Une représentation imaginaire de désirs conscients ou inconscients, une image ou une idée, un sentiment produit par l’esprit, une émotion, un tour de votre imagination, une folie passagère ou encore une hallucination, le fantasme c’est tout cela à la fois, Comment concevoir et discerner cette notion dans le monde dans lequel on vit, comment l’appréhender, l’esquisser et vivre avec ? À vous de jouer !

Toutes les techniques et tous les médiums sont autorisés, seule contrainte ? Laissez libre court à votre imagination !

Les artistes gagnants se verront proposer

– Une exposition à L’inattendue galerie de trois semaines du 05 au 23 Mars 2018

– Un vernissage offert le vendredi 9 Mars de 18h à 21h30

– Une exposition de deux jours le 24 et 25 Mars 2018 au Point éphémère dans le cadre du festival Créart’up

– Un accompagnement tout au long de l’exposition

Galerie L’inattendue, 50 rue des Tournelles, 75003 Paris

– Une deuxième exposition chez l’un de nos partenaires.

Inscription : Vos dossier sont à envoyer par mail jusqu’au dimanche 11 Février 2018

Par mail : Charlotte.lajarge@paris.fr

Par courrier : Maison des init iatives étudiantes, Charlotte Lajarge – 50 rue des

Tournelles, 75003 Paris

Pour tous renseignements il est possible d’ appeler le : 01 49 96 65 30

Pièce à fournir dans dossier :

1 fiche de présentation artiste : nom, prénom, âge, adresse, mail, téléphone, site

int ernet ,

1 court texte de présentation de la proposition artistique (10-20 lignes)

Des visuels (au moins 2 ou 3) avec précision du type de médium et technique utilisée.

La sélection : La sélection se fera le Mercredi 14 Février 2018

Responsabilité de la Galerie L’inattendue :

L’ inattendue galerie se dégage de toutes responsabilités en cas d’ accident , de dommage ou de vol, à ce titre L’ inattendue ne dispose d’ aucune assurance couvrant les œuvres exposées.