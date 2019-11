Face aux murs // Nathalie Man, poétesse de rue // 03.11.19

Nathalie Man écrit depuis longtemps. Et puis un jour, elle se décide, imprime sur des feuilles A4 l’un de ses poèmes, prend un pinceau, un seau, de la colle, et part coller pour la toute première fois. Elle revient dans Face aux murs sur son oeuvre, qu’elle poursuit, ses collages, son écriture, et sa démarche, éminemment politique.

Elle emmène également l’émission dans les rues de Paris pour une petite session de collage sauvage !

Face aux murs est un podcast mensuel sur le street-art de Radio Campus Paris.

