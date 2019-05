Extérieur Nuit : LES ENFANTS DE L’ENFER // 08.05.2019

HELL BOY (de NEIL MARSHALL)…. Qu’est-ce qu’on a encore vu aujourd’hui…. Que s’est il encore passé cette semaine ? Un jour férié où il pleut et où sortent des mauvais films…

Aurions-nous mieux fait de rester dormir dans nos CHAMBERS (de LEAH RACHEL) et d’espérer que LES MÉTÉORITES (de ROMAIN LAGUNA) se crachent sur les salles de cinéma ? Peut être….. mais en Courageux cinéphiles, nous avons rampé jusqu’au cinéma et nous voilà dans le bocal, entrés par effraction, pour débattre malgré tout. Alors JESSICA FOREVER (de CAROLINE POGGI & JONATHAN VIEN) and ever, notre EDEN (de DOMINIK MOLL) on y a droit ! Les chroniqueurs et leurs COEURS ENNEMIS (de JAMES KENT) sont prêts à en découdre. Extérieur Nuit c’est parti !

Ne demandez pas le programme, il est juste au dessus ! Fermez simplement les yeux pour nous écouter, la séance va commencer…

Réal : Eliott

Présentatrice : Elisabeth

Chroniqueurs : Laurent, Youri, Félix, Charly, Romane, Elisabeth, Sophie, Morgane, Léa

Web : LJ