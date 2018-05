Les sorties de la semaine étaient MILF de AXEL LAFFONT, ACTION OU VERITE de JEFF WADLOW, REVOLUTION SILENCIEUSE de LARS KRAUME, OTAGE A ENTEBEE de JOSE PADILHA, COMME DES GARCONS de JULIEN HALLARD côté séries nous parlons de BARRY avec ALEC BERG et BILL HADER, ALEX INC de MATT TARSES etUNREAL de MARTI NORXON et SARAH GERTRUDE SHAPIRO.

Présentation : Léa

Réalisation : Thomas

Chroniques : Charly, Léa, Laurent, Sophie