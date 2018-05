Cette semaine nous faisons un retour sur Cannes et SérieMania mais aussi sur l’actualité cinéma : EVERYBODY KNOWS d’ASGhAR FARHADI, DEATH WISH d’ELI ROTH, GRINGO de NASH EDGERTON, RAMPAGE de BRAD PEYTON, MIRACLE d’EGLE VERTELYTE un premier film Lithuanien, INSTALIFE de MATT SPENCER et enfin côté série nous parlons de THE RAIN de JANNIK TAI MOSHOLT et ESBEN TOFT JACOBSEN.

Présentation : Elisabeth

Réalisation : Thomas

Chroniques : Charly, Elisabeth, Laurent, Sophie, Stéphane.