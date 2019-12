Extérieur Nuit : VICES CACHÉS // 11.12.2019

Cette semaine, l’équipe d’Extérieur Nuit a passé plus d’heures agglutinée dans des bus, à attendre un hypothétique métro sur un quai bondé ou à marcher dans le froid que dans les salles de cinéma. Mais à pieds, à la nage ou par les airs, nous avons bravé tous les obstacles et sommes au grand complet. Et il ne sera pas question de grèves ou de transports en commun, mais bien de septième art : du retour de Terrence Malick au cinéma narratif avec le néanmoins contemplatif UNE VIE CACHÉE ; d’acteurs qui passent derrière la caméra, comme Edward Norton dans BROOKLYN AFFAIRS ; de Pascal Bonitzer qui tente une incursion dans le cinéma fantastique avec LES ENVOÛTÉS ; de Noah Baumbach qui signe son deuxième film Netflix – MARRIAGE STORY ; et on finira par prendre feu avec LE BAZAR DE LA CHARITÉ (TF1). En interviex, on reçoit l’équipe de JEUNE JULIETTE, teen-movie québecois.

Ne demandez pas le programme, il est juste au-dessus !

Réalisation : Eliott

Présentation : Elisabeth

Chroniqueurs : Romane, Charly, Félix, Morgane, Laurent, Sophie-Catherine, Youri