Extérieur Nuit: UNE BLONDE EN NOVEMBRE // 05.10.2022

Ce soir l’équipe d’Extérieur Nuit dévoile son côté obscur. Après l’heure de la sortie, son précédent film, Sébastien Marnier nous fait remonter à L’ORIGINE DU MAL dans un conte baroque qui tourne au jeu de massacre. Suite au controversé Bac Nord, Cédric Jimenez persiste et signe en proposant NOVEMBRE, une plongée nerveuse dans les 5 jours de traque qui ont suivi les attentats de Paris. Tout aussi résolument ancrés dans une actualité brûlante, les frères Dardenne nous retracent le difficile parcours de TORI ET LOKITA, deux jeunes migrants confrontés aux réseaux de l’économie souterraine dont ils font les héros éponyme de leur dernier long-métrage. UN BEAU MATIN, c’est le titre du nouveau Mia Hansen-Love et déjà la promesse de beaucoup de cauchemars bergmaniens la nuit suivante. Enfin, nous nous intéresserons à deux figures iconiques des états dont le seul point commun est leur couleur de cheveux. BLONDE, c’est la relecture du mythe Maryline Monroe par Andrew Dominik ses démons. Et le blondinet Dahmer, serial killer auquel le binôme Ryan Murphy et Ian Brennan consacre une série qui dissèque autant son mode opératoire que sa psyché ténébreuse.