Extérieur Nuit : UNE BALEINE ET DES MASSACRES // 08.03.2023

Ce soir, Extérieur nuit prend des allures de chronique judiciaire.

Deux ans après nous avoir étouffé sous l’oreiller de Tout s’est bien passé, François Ozon commet un nouveau méfait avec un titre qui sonne déjà comme un aveu : Mon crime.

Qui dit crime dit victimes : avec Women talking, Sarah Pauley donne la parole à ses héroïnes contre les violences sexuelles qu’elles subissent toutes les nuits. Et qui crime dit aussi prison, bien que celle qui enferme Brendan Frasier dans The Whale de Darren Aronofsky soit avant tout mentale.

Il n’y aurait pas de chroniques judiciaires sans cadavres, et quels sont les genres qui en alignent le plus sinon le slasher et le western ? Ghostface reprend du service dans Scream VI et Django, cowboy solitaire, fait parler la gâchette dans la série éponyme de Canal +.